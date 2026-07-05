「うわ! やってもうた……!」お笑いタレントの宮川大輔が、明石家さんまとのエピソードを明かした――。

明石家さんま

「めちゃくちゃ二日酔いで」「大阪着くまでちょっと寝よう」

宮川は、6月月30日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。さんまの話題になると、過去に、新幹線で偶然一緒になったと明かし、「僕、前の日に結構お酒飲んで、めちゃくちゃ二日酔いで。大阪着くまでちょっと寝ようと思ってた」と回想。「ああ! 大輔! なんや?」「大阪なんです」と軽く会話したが、「普通の後輩やったら、お話させてもらったりするじゃないですか。そやけど、ホンマにしんどかったんで……。“さんまさん、すみません。ちょっと寝ていいですか?”って言うて」と振り返った。

さんまに、「寝ろ寝ろ。かまへん」と言われ、新大阪駅に着くまで寝ていたという宮川。しかし、「起きたら、“ホンマに寝た後輩おらへんで”って言うて、帰っていきはって。うわ! やってもうた……! 甘えたのに～って。“二日酔いですみません!”みたいな」と吐露。さんまは、「嘘や! 嘘や!」と笑っていたようだが、「ちょっと一瞬マジかなって。ちょっと怖かった」と後悔の念。これに、「ギャグだから」と返した関根勤は、「“寝かしてください”って言ったからよかったのよ」「正直に言ったほうがいいよ」とフォローしていた。