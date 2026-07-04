「“宮川大輔です! よろしくお願いします”って言ったら……」お笑いタレントの宮川大輔が、所ジョージとのエピソードを明かした――。
「そんなことを言われると思ってなかった」
6月30日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演した宮川。“ある意味怖い”芸能人の話題になると、所ジョージを挙げ、「奥多摩でロケやったんですけど。最初に駅でお会いしたときに、“宮川大輔です! よろしくお願いします”って言ったら、“今の政治どう思ってる?”って言われた」と若手時代の出来事を回想。とっさのことに、「僕、所さんにまずそんなことを言われると思ってなかったんで……。“所ジョージです!”とか、そんな感じかと」と戸惑った様子で振り返った。
宮川が、「政治ですか……? えっと、そうですね……」としどろもどろしていると、所は、「これぐらいパッて答えられなくちゃダメ」とピシャリ。「もう、怖～って」と当時の胸中を明かし、「みんなにはなかったんですよ。なんで僕だけ、“政治どう思ってる?”って言わはったんかなと思って。それはもう食らいました。怖かったです」と吐露。一方で、「今やったらわかる。何か言われたときに、なんか返せ。“何とも思ってません”でもいいかもしれませんし。すぐになんか返せって。だから、言わはったんやと思う」とその意図を推しはかった。
「その試され方というか。一発目に“政治どう思ってる?”は怖かったですね。俺、失敗したー! 思いましたもん」と苦笑する宮川に、関根勤も、「怖いね～(笑)」と共感。その後、世田谷ベースで所と再会した宮川は、「そういうことも覚えててくださってて。“これ持って帰り～”とか言われて。なんかうれしかった」と感激した様子で振り返り、関根も、「なんか不思議なやわらかさがあるよね。さんまさんはバーン! じゃん。何でも跳ね返す、面白くする。所さんは、なんかポニョンポニョンみたいな(笑)。なんか不思議だよね」と所の魅力を語っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。