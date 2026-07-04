「“宮川大輔です! よろしくお願いします”って言ったら……」お笑いタレントの宮川大輔が、所ジョージとのエピソードを明かした――。

所ジョージ

「そんなことを言われると思ってなかった」

6月30日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演した宮川。“ある意味怖い”芸能人の話題になると、所ジョージを挙げ、「奥多摩でロケやったんですけど。最初に駅でお会いしたときに、“宮川大輔です! よろしくお願いします”って言ったら、“今の政治どう思ってる?”って言われた」と若手時代の出来事を回想。とっさのことに、「僕、所さんにまずそんなことを言われると思ってなかったんで……。“所ジョージです!”とか、そんな感じかと」と戸惑った様子で振り返った。

宮川が、「政治ですか……? えっと、そうですね……」としどろもどろしていると、所は、「これぐらいパッて答えられなくちゃダメ」とピシャリ。「もう、怖～って」と当時の胸中を明かし、「みんなにはなかったんですよ。なんで僕だけ、“政治どう思ってる?”って言わはったんかなと思って。それはもう食らいました。怖かったです」と吐露。一方で、「今やったらわかる。何か言われたときに、なんか返せ。“何とも思ってません”でもいいかもしれませんし。すぐになんか返せって。だから、言わはったんやと思う」とその意図を推しはかった。

「その試され方というか。一発目に“政治どう思ってる?”は怖かったですね。俺、失敗したー! 思いましたもん」と苦笑する宮川に、関根勤も、「怖いね～(笑)」と共感。その後、世田谷ベースで所と再会した宮川は、「そういうことも覚えててくださってて。“これ持って帰り～”とか言われて。なんかうれしかった」と感激した様子で振り返り、関根も、「なんか不思議なやわらかさがあるよね。さんまさんはバーン! じゃん。何でも跳ね返す、面白くする。所さんは、なんかポニョンポニョンみたいな(笑)。なんか不思議だよね」と所の魅力を語っていた。