「そんなクソみたいな旦那さんのために……」タレントの藤本美貴が、夫の不倫で離婚したという28歳女性のお悩みに答えた――。

藤本美貴

「もう生涯を共にしないの」「よかった～って思えばいい」

6月26日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、5歳の子供を持つ母親のお悩みを紹介。「夫のことが大好き」だったが、昨年末に夫の不倫が発覚。相手は、同じ職場の既婚子持ち女性だといい、「夫は『相手女性を本気で愛してしまい一緒になりたいから離婚してほしい』と言ってきたが『絶対に離婚しない』と伝え、連絡先もすべて消させた」「夫に好きな人がいる状態の生活は精神的にかなりキツかったため、結果的に離婚した」と吐露。しかし、「夫がすべてだった」という相談者は、「生涯を共にするつもりで愛していたので、夫がいない人生なんて生きている意味がない」「子供から『パパは? 会いたい』などと言われるたびに胸が痛む」「なかなか前に進めず、毎日涙が止まらなくてしんどい」と心の内を語った。

藤本は、「もう離婚はしたわけじゃない? それが現状の“すべて”じゃん。そう思ったら、過去は1回捨てるというか。もう“すべて”じゃないのよ」と諭し、「大好きな旦那さんが不倫をして、“別れてくれ”って言った。クソだなと思えばいいんじゃない? 旦那、クソだったなっていうほうに変換したほうがいい」とキッパリ。続けて、「自分も子供も生きていかなきゃいけない」と伝え、「好きな人を外に作って別れるぐらいの、そんなクソみたいな旦那さんのために、自分の人生のここから先を無駄にする必要はまったくない」と励ました。

離婚から立ち直れない相談者を慮りながら、「でも、それはもう過去のこと。そこから先は、もうずっとクソだったと思えばいい」と心の持ちようをアドバイス。「生涯を共にするつもりだった」という言葉にも、「できない。もうしないのよ」と返し、「そんなこと言ったって、もう生涯を共にしないの。よかった～って思えばいいよ」と笑顔でフォロー。一方で、子供が寂しがっていると聞くと、「超無責任じゃない? 小っちゃいかわいい子がいるのに。そんな無責任なことがあるかね」と元夫に怒りをにじませる場面もあった。

また、自身に置き換え、「許せない! って気持ちになる。何やってんだよ!? って。悲しくなるっていうか、怒りのほうが強くなるかな」と想像した藤本。「私だったら、私の大好きな人だったのに……っていう気持ちはなくなっちゃう。マジ何こいつ!? と思う。本当に怒りでしかなくなってくる」と苦笑しながら、悲しみにくれる相談者に向け、「ぜひ怒りにして、前に進む力に変えてほしい」とエールを送っていた。