鹿志村仁之介、梅野源治、昇侍、ヒロヤ、山本アーセン、佐々木信治、ダニー・サバテロ（リモート参加）、榊原信⾏CEOが16日、『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』追加対戦カード発表記者会見に登場。試合への意気込みを語った。
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🎬【RIZIN】サバテロが鹿志村仁之介に浴びせた罵詈雑言に山本アーセンも笑うしかない バンタム級王座戦が決定『RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』追加対戦カード発表記者会見
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