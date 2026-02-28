「ウドさんはすごかった。しょっちゅう電車で……」

ものまね芸人の花香よしあきが1月24日、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で感謝しながら語ったのは、キャイ～ン・ウド鈴木の逸話。その“やさしすぎる”エピソードの数々に、関根勤も思わず「すごいね」と感嘆した。

「ウドさんはすごかった」「中に入んないですよ」

哀川翔や市川隼人などのものまねで知られる花香。2021年に筋痛性脳脊髄炎／慢性疲労症候群にかかり、芸能活動を休止し、4年間寝たきりの生活を送っていたが、「本当に耐えましたよ」と吐露。つらい闘病生活の間は、事務所先輩のウドが何度もお見舞いに来てくれたそうで、「ウドさんはすごかった。しょっちゅう電車で。車の運転しないので、千葉まで電車で来て、タクシーで家まで来て。もう中に入んないですよ。疲れると思って……。玄関で顔見て、お菓子とか渡してくれて帰るんです」と感謝でいっぱいの様子だった。

また、あるとき、地元の同級生が焼き鳥屋をオープンし、花香は、「いつかそこに行けるように頑張ります」とウドに話したという。すると、その1週間後、同級生から、「ウドさんがお花持って来てくれてる!」と電話があったといい、「そのままウドさんがタクシーに乗ってピンポンって。“焼き鳥屋さんに行って申し訳ございませんでした!”って帰っていった」と回顧。開店祝いの花には、“花香よしあき・キャイ～ンより”と書かれており、「“花香の代わりに来ました!”って」と語ると、関根勤は、「あの人、すごいね」とウドのやさしさに感心していた。

視聴者からは、「ウドちゃんは本当に優しい人だ」「心温まるウドさんの話」「ウドちゃんの優しさ感動レベル」「ホント素敵な人ですよね～」「苦しい時に寄り添ってくれるのが本当の友達」などの反響が寄せられている。