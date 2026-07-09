「全メンバーのアドレスもなんで知ってんねん?」元AKB48で女優の増田有華が、悪質なファンによる“恐怖”の出来事を明かした――。

増田有華

犯人の自宅を調べると「郵便物が転送されていた」

増田は、6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』に出演。“ヒトコワ”体験について聞かれると、「個人の仕事をしてるときに、いろんなメンバーから大量の着信と大量のメールが来て。え? 何……?って。休憩中に開いたら、私の部屋の写真が送られてきてた」とAKB48時代のエピソードを回想。メンバーからは、「有華ヤバいよ。あなたの家の写真と学生証、CDとかいろんなものが全メンバーに送られてる」と聞かされたと語った。

メールの送信元は、「悪質なファンのメールアドレス」だったといい、「その人が、私がいない間に家に入って。私の部屋を内見みたいな感じで、各所全部撮って」と告白。続けて、「全メンバーのアドレスもなんで知ってんねん?」と話すと、好井まさおは、「流出してたんや……」と絶句。犯人はすぐに逮捕されたが、「その人の家を調べたら、郵便物が転送されてて。光熱費を全部払ってくれてたんですよ。それはありがとうと思いながら(笑)」と苦笑いでぶっちゃけた。

「家に入り浸ってたってことでしょ?」と聞かれ、「そうですね。でも、全然気づかへんくて……」と語った増田。不法侵入のほか、CDなども盗まれていたが、「私のファンじゃなかったんですよ」と明かすと、好井は、「ええっ? なんで増田さん家に入ったん?」と猛ツッコミ。当時は、ストーカー事件として報道されており、「ニュースになって。一時期は、ファンの人からめちゃくちゃ心配されて。“大丈夫?”って」と改めて振り返っていた。