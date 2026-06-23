榊原信行CEO、伊藤裕樹、佐藤将光、後藤丈治、水野新太、平本丈 、ジョリー、直樹、細川一颯が23日、『RIZIN.54』追加対戦カード発表記者会見に登場。試合への意気込みを語った。
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🎬【RIZIN】ジョリー、階級を下げ平本丈と因縁の対決へ「ホンマに来てビビってる」「ビビってたら試合受けない」と舌戦『RIZIN.54』追加対戦カード発表記者会見
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