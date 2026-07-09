「本当に面倒くさいときは……」お笑いタレントの狩野英孝が、ピンチを切り抜ける方法を語った――。

狩野英孝

“何かやってよ”と言われてやっても「基本スベる」

狩野は、6月24日に更新されたYouTubeチャンネル『狩野英孝【公式チャンネル】EIKO!GO!!』に出演。「プライベートで知らない人から、“面白いことやってよ”と言われる」ことに対し、「これはもうね、だいぶ言われなくなりましたけど、昔は確かにありました」と吐露。「“何かやってよ”って言われて、やってスベる。まあ、基本スベりますから。そこでウケるってことはあんまないですから」と自虐し、「急に変なチャラいやつに言われて、動画回されて。“やっぱ面白くないっすね”って言われたこともあるし……」と苦々しくぼやいた。

街中で急に振られ、屈辱を味わうこともある狩野。最近は、「言われなくなった」そうだが、「本当に面倒くさいときは、“芸人さんなんでしょ? 何か面白いことやってよ! ”って言われたら、“すみません、僕面白くないんで……”って言って逃げる」とピンチを切り抜ける方法を見つけた様子。「なんか100でやってたけど、やって傷つくのはこっちだし……」と苦笑しながら、「でも、そんなのも後々トークでしゃべれるなっていう風に思いながら、しのぐしかないですね。ネタになるなと思って(笑)」と前向きに語っていた。