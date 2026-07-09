元プロ野球選手で野球解説者の中田翔氏が5日、YouTubeチャンネル『よしひこチャンネル』で公開された動画「【大谷翔平との関係】あの頃は違ったんですけど今翔平とは〇〇なんですよ…【中田翔】【高橋慶彦】【広島東洋カープ】【プロ野球OB】【北海道日本ハムファイターズ】」に出演。大谷翔平の並外れた成長スピードを語った。

中田翔氏

「かなりのレベルアップをして…」大谷翔平のすごさとは

日本ハム時代のチームメイトだった中田氏は、大谷について「(シーズンを終えた翌年に)必ず自主トレを通して、キャンプインしてきた時に絶対って言っていいほどレベルアップしてるんですよ。しかもかなりのレベルアップ」と紹介。「『去年お前、フリーバッティングでそんなとこまで飛ばしてたっけ?』って。次の年また、さらに飛距離、打球スピード、スイングスピード、かなりのレベルアップをして帰ってくるんですよ」と回顧した。

さらに「『年々、なんでこんなレベルアップするの? いったい自主練で何してるの?』って。体もどんどん変わるし、すごいなと思って」と続け、「お尻周りもプリっとして、カッコいいお尻してるんですよ」と自身の印象を述べた上で、「あんなに体を大きくしても、足めちゃくちゃ早いですからね。(盗塁を)50個とかするじゃないですか」と驚きを口にした。

また、高橋慶彦氏が「バッティング見たら一番正しく打ってるね」と絶賛すると、中田氏も「理にかなってるし、自分のリーチを使うのがうまいですよね」と同意。「リーチが長ければその分、遠心力が強いわけじゃないですか。でも長ければ長いほど扱いづらい。それを扱ってるので、普通の選手より飛距離が出るのは当たり前なんですよね」と分析した。

さらに「そこからまたスイングスピードで補ってるから、僕らは想像もしないところまで飛ばす」と大谷の卓越した打撃技術を称賛していた。