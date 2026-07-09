大人から子どもまで、幅広い世代に愛されているミスタードーナツ。そんなミスドの、意外なアレンジレシピが話題に……!!

ミスタードーナツの公式Instagramで投稿された動画に、注目が集まっています。

今回紹介されたレシピは3種類。はじめに登場したドーナツは、超王道の『ポン・デ・リング』。もちもち、癒される甘さのおやつが、まさかの揚げだしに!?

詳しいレシピはミスドの公式サイトとYouTubeに掲載。ポン・デ・リング1個のほかに材料として、片栗粉大さじ1とめんつゆ約20cc、軽く水を切った状態の大根おろし50gと三つ葉2本、揚げる用のサラダ油と七味少々を用意します。ポン・デ・リングはひと粒ずつちぎり、片栗粉をまぶして180度に熱した油に投入! 衣がカリッとするまで軽く揚げたら取り出します。あとは2cm幅に切った三つ葉と大根おろしを混ぜて上にのせ、めんつゆと七味をかければ完成! めんつゆと大根おろし、ポン・デ・リングの甘じょっぱさが唯一無二!?続いてのレシピは、『ハニーディップ』を使った「モーニングリングトースト」。用意する主な食材は、厚切りハム1枚と卵1つ、ハニーディップ1個のみ。 まずは直径約5.5cmの容器を使ってハニーディップの中央に穴を開け、真ん中を押して形を整えます。サラダ油をひいたフライパンにハムを置いたら、上にハニーディップをのせて中央の穴に卵を投入。フタをして弱火で焼き、ひっくり返して卵に火が入るまで、再度フタをして弱火で加熱します。あとはひっくり返してさらに乗せ、ケチャップとブラックペッパーをトッピングすれば出来上がり。ハムと卵のほどよい食べ応えが、朝ごはんにもぴったり……!!最後は、ふんわり柔らかな生地がたまらない『フレンチクルーラー』を使った火を使わず作れるスイーツレシピ。 フレンチクルーラーを横半分に切り、プリンをオン。3g程度のホイップクリームとチェリー1個を飾れば、可愛い「ドーナツ・de・アラモード」の完成です。言わずと知れたミスタードーナツの人気メニューをいかした、個性豊かなアレンジレシピ。一人で楽しむのはもちろん、お子さんのおやつや友だちとの話題作りにもぜひ試してみては?