大人から子どもまで、幅広い世代に愛されているミスタードーナツ。そんなミスドの、意外なアレンジレシピが話題に……!!
ミスタードーナツの公式Instagramで投稿された動画に、注目が集まっています。
今回紹介されたレシピは3種類。はじめに登場したドーナツは、超王道の『ポン・デ・リング』。もちもち、癒される甘さのおやつが、まさかの揚げだしに!?
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大人から子どもまで、幅広い世代に愛されているミスタードーナツ。そんなミスドの、意外なアレンジレシピが話題に……!!
ミスタードーナツの公式Instagramで投稿された動画に、注目が集まっています。
今回紹介されたレシピは3種類。はじめに登場したドーナツは、超王道の『ポン・デ・リング』。もちもち、癒される甘さのおやつが、まさかの揚げだしに!?
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