メロンを丸ごと買いたいのに、値段を見ては諦める……。そのお悩み、家庭菜園で解決してみませんか? お庭がなくてもいいんです。土もなくていいんです。超革命的な水耕栽培術を紹介します!

教えてくれるのは、省スペースでも出来る家庭菜園のアイデアを動画にして発信している「みかんぼーや」(@mikanbo-ya1987)さん。“家産家消”をモットーに取り組む【ペットボトル栽培】【袋栽培】【水耕栽培】などを実践し、そのノウハウや過程を記録した動画をYouTubeチャンネル「みかんぼーや1987家庭菜園」にて公開しているのですが、同チャンネルは今や、登録者数21.4万人超の人気チャンネルとなっています。

それでは早速、栽培方法を見てみましょう! まずは準備する物をチェック。今回は水耕栽培ということで、土は不要。バケツ1個分のスペースがあれば大丈夫。主な材料はこちらです。

メロンの水耕栽培に必要な主な材料

虫よけシート(ダイソー)

バケツ10L(ダイソー)

フレスコザルR-24(ダイソー)

サカタのタネ「プリンスメロン」

鉢スタンド8号×2個(ダイソー)

観賞魚用ろ過ウール(ダイソー)

アルミシート(ダイソー)

毛布用洗濯ネット(ダイソー、防虫ネットの代わり)

ハイドロボール(ダイソー)

種や肥料以外は全て100均で揃うなんて、嬉しいですよね。家庭菜園をはじめるハードルがグッと下がります。材料が揃ったら、フレスコザルの底に太陽のような形に穴をあけ、受け皿の上に乗せます。

ザルの中央にろ過ウールを敷き、お水を注いで湿らせたら、その上に種を5粒。さらにアルミホイルを上から被せて光を遮断して準備完了。メロン栽培スタートです!

栽培7日目で発芽

種まきから7日目で発芽しました。発芽したらバケツの上に乗せます。バケツは、事前にアルミシートなどを巻いて遮光しておくのがおすすめ。さらに、バケツの側面からエアレーションを仕込んでいきます。エアレーションを入れると、根腐れを防ぎ、実が大きくなる効果があるのだとか。ただし、強すぎると根にストレスを与えてしまうので要注意。

そして、鉢スタンドを逆さにして、ザルに結束バンドで連結。さらに、防虫ネットの代わりに毛布用洗濯ネットを被せます。この仕立て方を編み出したことで、メロンを空中で栽培することに成功したというみかんぼーやさん。素晴らしい!!

栽培10日目。株を1本に間引きし、ろ過ウールに藻が発生しないよう、ハイドロボールを敷いて遮光します。また、本葉が出てきたタイミング(栽培22日目)で液体肥料にチェンジ。液体肥料の濃度については、概要欄をチェックしてみてください。栽培42日目には、さらに遮光のために防虫シートを敷きます。

栽培55日目。本葉が5枚ほどついたタイミングで、“摘芯”を行います。ここからはどんどん成長していくので、行灯仕立てに。

さらにもう1つ鉢スタンドを連結し、クリップなどで蔓を上に上にと誘引していきます。元気よく育っていますよね。その後、黄色いお花が開花(栽培67日目)したら、雄花の花粉を雌花(花びらの下に子房がある方)に付けて受粉を行います。

そして受粉から5日後、子房が大きく膨らんでいるのを確認できました!

ここからは鉢スタンドよりも高く蔓が伸びたら都度カットし、栄養が実にいくようにします。また、落下防止のためにメロンをマスクで支えたり、うどんこ病や害虫対策などをしながら大事に育てていくのですが……、栽培92日目、第1号メロンが割れてしまいました。

みかんぼーやさんによると、原因は、メロンの数を3つに絞ってしまったことにあるとか。この品種は、1株から6～9玉獲れるものなのですが、大きく育てようと3つに絞った結果、養分が集中し過ぎて割れてしまったのでは…とのこと。実際に収獲して重さを量ってみたところ、500gの予定が、なんと932g! 立派です!!

予定の倍近い大きさに育ってしまったメロンですが、中身はバッチリ。と～っても甘くておいしいメロンだったそうです。

赤ちゃんの顔と同じくらいの大きさ

その後、2玉を収穫したみかんぼーやさん。贅沢にメロンサンデー(?)にしたところ、子どもたちも奥様も大満足。一番の収穫は家族の笑顔だったようです。

夢のメロンサンデー

いかがでしたか? この動画を視聴した人からは、「す、す、すごい! 水耕栽培でメロンが育てられるなんて思いませんでした!」「アレンジと発想すごいですね。もう最高!脱帽」「全てが完璧に機能していて、普通に天才だと思いました」「種から育てる楽しさ、嬉しさを教えていただき、本当に感謝」など、驚きと称賛の声が多数寄せられています。

こんなに美味しそうなメロンが、バケツ1つのスペースで、土もなしに作れるなんて本当にすごいですよね。動画を見れば、より詳しい栽培方法が分かりますし、疑問があれば、みかんぼーやさんに質問することもできるので安心です。今年の夏はメロンサンデーで決まり! ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。