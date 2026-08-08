散歩中に出会った可愛い猫ちゃん達を多くの人と共有しようと、その様子を動画で紹介している YouTubeチャンネル「猫さんぽ」。今回は、とある茶白猫さんとの出会いをおさめた動画を紹介します!

猫さんぽさんが、お気に入りの散歩コースでひと休みしていたところ、どこからともなく茶白猫さんが現れました。毛並みが美しい猫さんですね。

ベンチで休んでいた猫さんぽさんのお膝へ

猫さんぽさんがいるベンチにまっすぐに向かってくると……、躊躇うことなく猫さんぽさんのお膝の上に(笑)。人懐っこい猫なのか、猫さんぽさんが猫を惹き付けてしまうのか、安心しきった様子でなでなでされる姿が可愛すぎます!!

この後も、しばらく猫さんぽさんの側でまったり&なでなで。香箱座りしたり、すりすりしたり……。警戒心ゼロですね。

終いには、こんな脱力顔も(笑)。

脱力顔もかわいい茶白猫さん

この様子に、視聴者からは「どんだけ、甘えん坊なんや 笑」「近寄ってくる気配だけでもう可愛い」「香箱座りは超安心してる証拠!」「可愛すぎて心が澄んでいく」といった反応が。執筆時点までに110万回再生を記録しています。

猫を自然と引寄せる猫さんぽさんの“猫愛”と、人に身をゆだねる猫さんの姿に癒された今回の動画。次はどんな猫さんとの出会いが待っているのか――。次の投稿が楽しみですね。