ジメジメ蒸し暑くなってくる時期、食べたくなるカップアイス。大人気アイスのスーパーカップを使った、性格診断とは……??

公式Instagramの投稿が、600万回再生以上の大きな反響を呼んでいます。

※画像は「【公式】明治 エッセル スーパーカップ」(@meiji_essel_supercup)より引用

1.表面からきれいに食べる

食べ方の選択肢は、「表面からきれいに食べる」「端から少しずつ食べる」「周りからぐるっと攻める」「真ん中をガッツリ掘る」の4種。

オートソドックスな「表面から」派は、まっすぐで素直なタイプ。物事を表面から受け止めて、一つ一つ落ち着いて進めるのが得意なんだそう。

2.端から少しずつ食べる

「端から」派は自分のペースを大事にしながら、しっかり楽しむのが上手。ちょっとした個性やこだわりが光る一面も!?

3.周りからぐるっと攻める

「周りからぐるっと」食べる人は、周囲の変化によく気付ける視野が広いタイプ。全体を見ながら、自分らしい楽しみ方を見つけることが得意そうな性格です。

4.真ん中をガッツリ掘る

最後は、はやく美味しいところを楽しみたい「真ん中をガッツリ」派。思い立ったらすぐに行動できる、アクティブな一面がありそうなタイプとのことでした。

アイスを味わう際のちょっとしたプラスアルファとして、楽しめる今回の性格診断。アイスを食べることが多くなるこれからの季節、友人や家族と一緒に診断してみるのもよいかもしれません。