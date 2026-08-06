7月24日の公開から7日間で観客動員数228万人、興行収入33.3億円を突破した『映画ちいかわ』。作品に関連するグッズが続々と登場する中で、8月7日11時よりオンラインストア「ちいかわマーケット」で販売を開始する「映画ちいかわ 単三消しゴムセット」を紹介したXのポストに注目が集まっています。

「ちいかわ 映画ちいかわ 単三消しゴムセット」(880円)は、作中のキーアイテムである「単三電池」を模した消しゴム。白地に黄色で「3」と書かれたノーマルと、色とりどりなcolorfulの2種が発売されます。

勉強のおともに、普段から使える実用的な消しゴムですが、Xの紹介ポストに添えられた「在ったものを 消しながら いつかなくなる 永遠のいのち」というテキストに、原作の漫画や映画を観た方からは、「いつもちいかわ商品の説明すごいセンスあって好きなんだけど、今回のはなかなかだね！？」「本当にその、手心というか……」「相変わらず人の心とかないんか」「こんなに爽やかで可愛い見た目で謳い文句が鬼畜な商品見たことないよ……」「消しゴムの商品紹介とは思えない文章」と、戦慄するコメントが多数寄せられています。

シンプルな"単三電池"風の消しゴムと見せかけて、『映画ちいかわ』のストーリーを見ると見え方がガラッと変わってしまいそうなアイテム。今後の新商品にも注目です。