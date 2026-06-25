スーパーやコンビニのパン売り場で、見かけることも多いpascoの『十勝バタースティック』。そんな王道パンを使った簡単すぎるおやつレシピとは……?

Pascoの公式Instagramアカウントの投稿に注目が集まっています。

トッピング以外で使う材料は、『十勝バタースティック』3本のみ。今回は『十勝バターレーズンスティック』『十勝バターチョコスティック』も含め、各1本ずつが使用されています。

まずは、スティックをそれぞれ5mm幅にカット。切り方を変えて楽しむのもおすすめです。

続いて切ったスティックをオーブンシートを敷いた天板に並べて、160度に予熱したオーブンで13分ほど焼けばOK。あとは器に盛り付けるだけで、まさかの完成……!!

さらに、トッピングのアイデアも。一口大に割ったホワイトチョコレート1枚を湯煎で溶かし、焼き上がったラスクにつけて冷蔵庫で固めればチョコがけラスクに!

リッチなキャラメル×ナッツのラスクには、ミルクキャラメル3粒と牛乳小さじ1、塩付きのアーモンド6粒を使用。耐熱ボウルにミルクキャラメルと牛乳を入れ、電子レンジ(600W)でラップをかけずに10秒ずつ、計3回加熱します。

その都度しっかりとヘラで混ぜれば、キャラメルソースに。あとはラスクに適量のソースをかけて上から刻んだアーモンドを散らし、冷蔵庫で冷やせば完成!

一種類ずつ味わうのはもちろん、食べ比べるのも楽しいバタースティックのラスク。おうち時間にぜひ、チャレンジしてみては?