「シンプルにうどんにネギを添えました。」そんな一文とともにXへ投稿されたネイル作品が話題になっています。

ネイリストのcolor'sすずきあい(@colors_ai)さんが制作したのは、四国旅行への期待を詰め込んだ"うどんネイル"。あまりにもリアルな見た目に、SNSでは驚きの声が上がっています。

四国旅行楽しみすぎネイル

シンプルにうどんにネギを添えました。うどん、イエベに馴染んでかわいい

(@colors_aiより引用)

公開された写真を見ると、爪の上には立体的なうどんが再現されています。つややかな白いうどんが複雑に絡み合い、一部の爪には鮮やかな緑色のネギまでトッピング。まるで本物のうどんをそのまま乗せたかのような完成度です。

さらに別の写真では、実際のうどんと一緒に撮影されたカットも公開。箸で持ち上げたうどんの横にネイルを並べることで、そのリアルさがより際立っています。ぱっと見ではどちらが本物なのか迷ってしまいそうなほどの再現度ですね。

さらになんとこのネイル、ベースに「出汁つゆカラー」が使用されている徹底ぶり。見えないところまでこだわったまさに匠の技です。

この作品にXでは、「クオリティ高い！！」「うどんがイエベに馴染むなんて初知りです(困惑」「手掴みでうどん貪り食ってんのかと思ったわ！笑」「うどん愛を感じる…」「美味しそうwwwwww」と多くの反響が。12万を超えるいいねが寄せられています。

数多くのデザインネイルが投稿されるなかでも、インパクト抜群の"うどんネイル"。旅行へのワクワク感を全力で表現した作品に、多くのユーザーが思わず二度見してしまったようです。