夏野菜で、この時期からだんだんと価格が安くなることも多いピーマン。そんなピーマンと卵で作る、ほぼ5分で完成する絶品レシピとは?

料理研究家のコウケンテツさんの公式YouTubeによる投稿に多くの反響が寄せられています。

※画像はYouTubeチャンネル「Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】」(@kohkentetsukitchen)より引用

今回作るのは、ピーマン2～3個と卵2個でできる「ピーマンの卵炒め」。まずはピーマンを半分に切り、斜め細切りに。ヘタも種もそのまま使うため、下処理がいらないのも嬉しいところです。

卵は塩小さじ1/4を加えて、白身を切るようにしっかり溶けばOK。お好みで卵を3個にするのもおすすめだそう!

あとはごま油大さじ1をひいたフライパンで、食材を炒めるだけ。中火にしたらピーマンをフライパンに広げ、2～3分かけて焼き色がつくまで熱していきます。

片面に焼き色がついたら裏返し、両面がこんがり焼けたらOK。塩少々とにんにくのすりおろし1/2かけを加えて香りが立つまで軽く炒め、フライパンの端に寄せます。

空いたスペースにごま油大さじ1を再度ひいて、卵を投入! 固まってきたら2～3回全体を大きく混ぜ合わせます。熱したごま油を使い、卵が固まる前に火を止めて余熱で仕上げるのがふんわり仕上げるコツとのこと。

あとは器に盛り、粗びきの黒こしょう少々と、お好みでラー油をかければ……、、

メインの食材2つで、本格的な「ピーマンの卵炒め」の完成! ヘタと種があることで、食感もアップしてさらに美味しく。しっかり焼くことでピーマンの甘みを引き出すのもポイントです。

味付けには、醤油やオイスターソースを使っても美味しいそう。手軽に作れるもう1品が欲しいときにも、余ったピーマンや卵を使い切りたいときにもぜひ、試してみてはいかがでしょうか?