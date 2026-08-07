マイナビは8月7日、『学園アイドルマスター』のグッズを多数取り扱うショップ『学園アイドルマスター ハツボシストア』を、渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド 3Fにオープンする。

『学園アイドルマスター』は、2024年に誕生した『アイドルマスター』シリーズの最新作で、プレイヤーはアイドル養成学校『初星学園』に入学し、プロデューサーとして様々な問題と魅力を抱えたアイドルの卵たちをプロデュースする。

本作が2周年を迎えた今夏、『学園アイドルマスター』のオリジナルグッズを取り扱う「ハツボシストア」を、渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド 3Fにオープンすることとなった。

作品の世界観をイメージした店内は、作品に登場するアイドル養成学校「初星学園」を想起させる内装が施されており、シーズンごとに新たな描き下ろしイラストを使用した、ハツボシストアならではのオリジナル商品が発売されるほか、各社より販売されるフィギュアなどの商品サンプルの展示や、ポイントカード施策、アイドルのバースデー企画などの施策が継続的に展開される。

なお、店舗で取り扱う商品の一部は通販サイト「ハツボシストアONLINEオンライン」でも販売し、遠方より来店が難しいファンの方にも商品を届ける。

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