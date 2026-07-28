「すごく心配になって……」俳優の田中みな実が、親交のあるタレント・ふかわりょうの“偏った”食生活に言及した――。

田中みな実

「ちょっとやめません? 違うものも食べましょう」と提案

25日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、ふかわがゲスト出演。文庫化された自身のエッセイ集『ひとりで生きると決めたんだ』(新潮社)を“お土産”に持参したが、「もっとも今、みな実さんに不要なもののような気がする」と話し、新婚の田中は大笑い。「まあ以前、帯書いてくれましたし。中にもみな実さんの話が書いてあるんで」と手渡すと、田中は、「かわいい～。おめでとうございます」と祝福した。

続けて、ふかわは、田中とのエピソードを披露。「僕が毎日同じものを食べてるので、それはよくないと。毎日、“あれ食べなさい、これ食べなさい”とLINEで指示を送ってくれて。僕はその通りに。実家にいるときは、実家の母に作ってもらったりとか」と明かし、田中は、「それを真面目にちゃんと実行するっていうことが、そもそもなかなかできないことですから」と感心。ふかわは、自身の健康を心配してくれた田中に、「まあでも、ありがたいことですから」と改めて感謝した。

当時のふかわについて、田中は、「決まったお弁当屋さんの栄養バランスが取れたお弁当を、昼と夜、同じものを召し上がってると聞いて。毎日って言ってたから」と振り返り、「すごく心配になって。“ちょっとやめません? 違うものも食べましょう”って提案したら、“考えるのも面倒くさいし、何食べたらいいかわかんない”っておっしゃってて。これはちょっと“重症”だと思い……」と案じていた様子。ふかわは、「全然、自分的には苦じゃないし。昼と夜で、お箸の色変えてたから。それで十分だったんだけど」と苦笑していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。