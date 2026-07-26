「フランケンシュタインみたいな傷に……」お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が21日に放送されたニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』(毎週月曜～木曜 13:00～)で、顔面の手術を受けたことを明かした。

塙宣之

「ジグザグに針、糸で……」顔面手術を回顧

番組内で、20日の出来事を「朝、ワールドカップを見て、その後に手術してますからね」と振り返ると、相方の土屋伸之が「午前中で手術? ちょっと右の頬が腫れてますよね? でっかい絆創膏で。大丈夫?」と気づかった。

塙は昨年2月、ドラマのロケ地巡りをしていた際に側溝へ転落し、顔面を骨折する大ケガを負っていた。

今回の手術については、「日帰り手術ね。ケガしたところが傷が深かったので、『そこをもう少しキレイにできたらいいですね』『ぜひお願いします』って言ってて」と説明。「それで何だかんだいって結局、1年以上経っちゃったんですけど」と経緯を語った。

さらに、「麻酔して、手術台に寝て、すごいライトで。そこから布をかぶしてもらって。それで切って、なんかこうジグザグに針、糸で……」と手術の様子を回想。「ものすごいフランケンシュタインみたいな傷にバッとなってて」と打ち明けた。

土屋が「すぐ良くなるの?」と尋ねると、塙は「1週間。来週の火曜日の朝、抜糸する」と話していた。