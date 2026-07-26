「彼女をアナウンサーとも知らずに。まったく知らなかった」お笑い芸人の陣内智則が、17日深夜に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00～27:00)にゲスト出演。妻である松村未央アナウンサーとのなれ初めを話した。

陣内智則

バナナマン設楽、松村アナの言葉に「そっか、旦那さんなんだよな」

バナナマンの設楽統が、「プライベートでも“男の夢”である女優さんと女子アナと結婚してる人。こんな人いないんだから。すごくない? みんなの憧れだよね」と話を振ると、陣内は、「そう言われたらそうですね。それを言われたら『確かにすごいことしてんねんな』とは思うけど、本人はそんなことないよ」と謙遜。

設楽は、フジテレビ系情報番組『ノンストップ！』で両者と共演しており、「きょうも(松村アナに)『旦那よろしくお願いします』ってちょっと言われて。 毎回、『あ、そっか、旦那さんなんだよな』みたいな感覚はあって」とやり取りを明かした。

その流れで、「一緒に共演してたときから、もうお付き合い始まった?」と尋ねると、陣内は共演がきっかけではなかったと説明。出会いを回顧し、「彼女をアナウンサーとも知らずに。まったく知らなかったんですよ」と告白すると、設楽は「は? 嘘でしょ?」と驚きを隠せなかった。

陣内は、「恵比寿のお店で、僕は芸人と飲みに行って、今の奥さんはそのお店で働いてる女の子の友達として来てた」と打ち明け、「僕のことを気づいて、『松村です。フジのアナウンサーしてます』みたいなあいさつをされた。その時はまったく知らんくて、『あ、そうなんですか。よかったらみんなで飲みましょうよ』って」と当時を振り返った。

そして、「『連絡先交換しましょう』みたいなとこから。お互いゴルフが好きだから、『じゃあゴルフ行きましょう』とかみたいなとこから始まって」と交流が始まった経緯を語った。

その後、自身も『ノンストップ！』に出演するようになり、交際時期と重なっていたともいうが、「これはまだ誰も言わんとこうみたいな」と当時は周囲に交際を伏せていたことも明かしていた。