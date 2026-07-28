「誰もいなくなるから、席を立てなくなって……」お笑いタレントの明石家さんまが、愛知・名古屋にある大須演芸場の“思い出”を語った――。

明石家さんま

出番終わりで兄と待ち合わせも「ずっと来なかった」理由

25日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、18日に放送されたNHK『ブラタモリ』の話題に。同番組では、駆け出し時代のさんまやビートたけしが出演していた大須演芸場で、「明石家さんま 今日も客なし 明日は?」と書かれた落書きを紹介。さんまは、「昭和50年か。20歳のときか」と振り返りつつ、「ここの舞台に、師匠が“勉強のため行って来い”って」と話した。

当時、実兄が名古屋に住んでいたそうで、「兄貴のアパートに泊めてもろうて。ある日、お客さんが、兄貴一人やったんです。観に来てくれてて」「客が兄貴だけなんですよ。もうこんなやりにくい(笑)。たった一人……」と回想。その後、出番が終わり、近くの喫茶店で待ち合わせていたが、「兄貴がずっと来なかったんですよ。というのは、次の演者さんが出てきて。自分が抜けたら、誰もいなくなるから、席を立てなくなって。俺、何時間も待ったの」と苦笑いで明かした。

また、あるときは、「2階だけ団体で満ぱいで、1階に誰もいないんですよ。ものすごいやりにくい。宴会してらっしゃって、向こうのほうが声が大きい」という日も。改めて、落書きについて、「これは大須演芸場の化粧前のテーブルです。テーブルの下に、みんなが落書きしてるのを見て、俺もやっとこうと思って」と告白したさんまは、「これは、ものすごい良い思い出で。それが今でも残ってるっちゅうのがすごいね。50年間残していただいたということやね。ありがとうございます」と感謝していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。