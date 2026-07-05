「“やめてください”って言うのは、非常に危険」お笑いコンビ・かまいたちの山内健司と濱家隆一が、38歳女性の深刻なお悩みに答えた――。

「来店するたびに声をかけられる」「頭をポンと触られる」

6月29日に更新されたYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』では、「休日に一人でスロットで遊ぶのが好き」だという女性のお悩みを紹介。あるとき、「当たったタイミングで、隣のおじさんに話しかけられた」そうで、「見られてるのも嫌だから、放っておいてほしい」と吐露。しかし、来店するたびに声をかけられるようになり、「断ってもコーヒーを買って持ってくる」「頭をポンと触られる」とこぼし、「おじさんに絡まれないようにするには、どうしたらいいのか?」とアドバイスを求めた。

これに、山内は、「うわ～……」と声を上げ、濱家も、「これキツいな。頭をポン……。これはヤバいおっさんやな」と絶句。続けて、「おっさんの目的は一つ。若い女の子とちょっとしゃべって楽しいっていう。自分都合の話だけやね」と苦々しく語ると、山内も、「喜んでると思ってるやろうね。正直、女子からしたら、“コーヒーぐらいで何話しかけとんねん! ”っていうこと」と同調しながら、「こういうおじさんに、“もうやめてください”って言うのは、非常に危険な気がする」と心配した。

直接言ってしまうと、トラブルに発展することがあるため、山内は、「お店を変えるのが一番(いい)。近くにいいスロット屋さんがなかったら、しんどいですけど。もしあるのであれば、変えたほうが安全だと思う」と提案。濱家が、店員に相談することを勧めたが、「頭ポンって、やっぱすごい。このご時世に、それができる人っていう時点で怖いんで。店員さんに言ったってなると、逆恨みされる可能性があるから。(店員に)そこの危険度も理解してもらって」と慎重なアドバイスを送った。

その後も、「触るなよな」「キモいわ～」「頭おかしいやつの可能性大」「今はなかなか頭ポンって触れない」と“セクハラおじさん”への苦言が止まらず。山内が、「めんどくても店を変えたほうが。あなたの身の安全が一番大事です。気をつけてください」と呼びかけると、濱家も、「ホンマそうやで。ええ店探し。当たること祈ってるから。俺らが」とエール。「店を変えて当たらなくなるみたいなことがないように、俺たちが祈ってるから。当たれ! そのおっさんは一生当たるな!」と励ましていた。

視聴者からは、「よく知らないおじさんに頭ポンポンされるの怖すぎる…」「スロットの件が今までで1番解像度の高い相談の乗り方だった」「早めにお店を変えるのが得策」「男性と2人で一度行ってみたらいかがでしょうか?」「最悪のケースまで想像してアドバイスしてんのも的確で良かった」「山内さんの人間力が現れる、好感度爆上がり回」など、さまざまな反響が寄せられている。