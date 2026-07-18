「これが一番キツかった」お笑いコンビ・NON STYLEの石田明が、自身にまつわる“ウワサ”の真偽に答えた――。

NON STYLE・石田明

舞台直前に“オーバーヘッドキック”で骨折

11日に更新されたYouTubeチャンネル『NON STYLE石田明のよい～んチャンネル』では、ネットに出回る“ウワサ”を検証。「スキップで右足の人差し指を骨折」「マンホールでスベって足首を骨折」など、数々の骨折エピソードを紹介すると、「まあ、おおむね合ってますね」と回答。一方、「高校時代にデコピンで中指を複雑骨折」については、「正確には、粉砕骨折です。砕け散ってるんで」と正し、「当時、デコピンしまくってたんですよ。罰ゲームと言えば、石田のデコピンみたいな時期があって。調子乗ってやってたら、疲労ですね」と苦笑した。

また、「キャッチボールで右上腕らせん骨折」について、「今も傷がこことここにある」と振り返った石田。一番つらかった骨折は、その後に起こった「石を蹴ろうとして転倒し、右上腕を骨折」だといい、「当時、オーバーヘッドキックをしまくってたんですよ。それがすごく決まるもんで、やりまくってた」と石を蹴ったわけではないと訂正。右上腕にはらせん骨折時のプレートが入った状態だったため、「テコの原理で、ここからバキバキバキって折れた」と明かし、「これが一番キツかったですね。パコーンといったんで」と顔をゆがませた。

さらに、右上腕の骨折は、舞台『新・幕末純情伝』の直前だったと告白。「坂本龍馬の役で。殺陣とかもいっぱいある」と話し、「浮かれてオーバーヘッドキックしたなんて、言えなかったんですよ(笑)」と苦笑いでぶっちゃけ。「殺陣とかもあったんで、必死に治しましたよ。閉所恐怖症やけど、酸素カプセルに入って。水素治療とか、なんか電気のやつとか。いかがわしいのとかも、いっぱいやりました」と打ち明けつつ、「なんとか本番は殺陣もできて。ギリギリやった覚えがありますね」と振り返っていた。