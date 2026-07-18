「いい親の元に育ちました」アイドルグループ・M!LKの曽野舜太が、家族への思いを語った―。

曽野舜太

家族とおでかけで母＆妹の行動に猛ツッコミ「お会計のタイミングで…」

11日に更新されたYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』で、曽野は、「最近、家族みんなで買い物に行った」と報告。両親と妹の4人で表参道に行き、母と妹がおそろいのアクセサリーを選んだという。しかし、「お会計のタイミングになって、母と妹が“すみません。お手洗いお借りしてもいいですか? ”って言い出して」とぼやき、「お父さんが笑顔で“えへっ”って言ってきて。え? 待って? 俺が払うってこと? って(笑)。結局、僕が母と妹にプレゼントしました」と打ち明けた。

会計時にいなくなってしまった母と妹に、「ビックリした。元々、お支払いする予定ではありましたけど……。でも、お手洗い行く!? と思って。めちゃくちゃおもしろかったな。さすが、俺のお母さん」と笑顔。さらに、その後に行った銀座でも、「母が“自分で買うから”って言って。ハイブランドのアクセサリー屋さんに行って」と話しつつ、「また指輪を。もう半分おねだりよ(笑)。まあ、僕も欲しかったから、2つおそろいで買って。散々でした」とぶっちゃけた。

買い物の後は、曽野が日ごろの感謝を込めて、高級中華料理店の食事会をセッティング。「そこでもビックリ。もう大爆笑やった」と前フリしながら、「そろそろってときに、また“お手洗い行ってくるわ”って、母と妹が外に出たんですよ」と意味深に吐露。店員に「お会計どうしますか?」と聞かれた母親は、曽野がいる個室を指さしながら、「小っちゃい息子が払ってくれます」と言ったそうで、「おもしろ! と思って(笑)。それを見た妹が大爆笑してました」と家族仲の良さをうかがわせた。

プレゼント代や食事代など出費がかさんだ1日だったが、曽野は、「いい親の元に育ちました。楽しいもん」とにっこり。「家族が幸せな顔してるのが、自分の幸せよりも、2倍うれしいタイプなんで」と語り、「お店出たあとに、“舜太ありがとう。おいしかったわ。ええ経験やった”って言われたとき、ちょっと涙出そうになったもん」と感慨深げ。改めて、「ありがたいことに愛をいっぱい受けすぎて。返せん量なの。膨大すぎて、無償の愛が」と家族への感謝を語り、「曽野舜太でよかったなぁ」としみじみつぶやいていた。

ファンからは、「この子にふるさと納税したい」「まじ幸福の感度が高くて尊敬する」「受けてきた愛が膨大すぎてって言ってくれるだけで親孝行やで」「曽野くんいい子すぎます……」「純粋無垢な雰囲気しか出てないアイドル神すぎる」「お父さんの“えへっ”に吹いたw」「“曽野舜太でよかったなぁ”これ息子が言ってたらこの上ない幸せだよ」などの反響が寄せられている。