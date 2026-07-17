「3本の指に入るぐらい、ゴリゴリの悪口書いてる人で……」お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、アンチと対面したエピソードを明かした――。

クロちゃん

「3本の指に入るぐらい、ゴリゴリの悪口書いてる人」

クロちゃんは、9日に更新されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。あるとき、大阪でパチンコ営業の仕事があり、「ファンの人が来てくれて。1人のおばちゃんが、“私、SNSでクロちゃんに結構辛らつなことを書いてますよ～”って」と驚きの出来事を告白。見た目はやさしそうな人だったため、半信半疑で検索すると、「本当に3本の指に入るぐらい、ゴリゴリの悪口書いてる人で。本当に刺されるかも……と思うぐらいのこと書いてる人だった」と苦笑いでぶっちゃけた。

アンチの突撃に、「ヤバい! 怖っ!」と恐怖を感じたクロちゃん。一方で、「差し入れもくれて。俺がお風呂でグミ食ってるから、グミとか。あとカビが多いから、カビキラーとか」とクロちゃんを気遣う一面も。さらに、リップクリームも入っており、「俺、前日に唇をちょっとケガしてたの。だけど、別に、切ってるとか言ってなかったの」と打ち明け、「その写真を見て、それをくれたってことは、あの人はアンチだと思ったけどアンチじゃないんだなと思って。すげーうれしくなって」と感激した様子だった。

なにかと“炎上”しがちなクロちゃんだが、アンチコメントの中には、「俺を傷つけようと思って書いてるかもしれないけど、たまに芯食ってるのもある」といい、「勝手にそれは参考にして、俺は吸収させてもらってる」と吐露。「腹立つけど、ありがたいことにアンチというか、文句言うヤツらが多いから。それを見てるから、調子乗れない」とアンチコメントに対して真摯に向き合っているようで、「文句言われたほうが、絶対に得なのよ」とキッパリ語っていた。

視聴者からは、「クロちゃん推せるわ」「人として考えかたがすごい」「只者ではないことがわかった」「さすがやな、炎上兄やんは」「めっちゃ真理を感じました」「クロちゃん本人も芯食ってると思う」などのコメントが寄せられている。