「一緒に頑張ろう! って思えるきっかけになれば」アイドルグループ・M!LKの曽野舜太が、YouTubeチャンネルを開設したワケを語った――。

曽野舜太

個人YouTube開設にはファンへの感謝の思い

個人チャンネル『I'm 曽野舜太』を開設したばかりの曽野。11日に更新された動画では、「YouTubeをはじめようと思ったきっかけ」について説明。「今はSNSも発達して、アイドルとファンの距離がとても近くなった世の中やから。そのおかげで、すごい応援されてることを、毎日毎日支えられとるなってことを感じて」と前置きしながら、「何かもっと還元というか。供給を増やしたいわけ。もっといろんなところを見てもらいたいな、もっと楽しんでもらいたいな」と話した。

曽野自身も、「舜太くんが頑張ってるから勉強を頑張れる」「お仕事を頑張れる」というファンの声に励まされているそうで、「それを聞くのがすごい好きで。もっと俺を見て、元気になってもらったりできんかなって」と個人チャンネル開設の理由を吐露。この日の動画では、自宅で“一人焼き肉”をしながらトークを展開したが、「不安です……(笑)」と心の内を明かしつつ、「サポートまでとは言わんけど。一緒に頑張ろう! って思えるきっかけになれればいいな」と笑顔でファンに伝えていた。