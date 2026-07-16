「“好きすぎて”って、みんなめっちゃ使うのよ」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、プライベートでの困りごとを明かした――。

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「めっちゃ見ちゃう」プライベートでの困りごととは

「イイじゃん」や「○○すぎて滅!」など、現代のトレンドを席巻しているM!LK。8日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、友人のユッケ氏が、「よかったね。“イイじゃん”も“滅”も“爆裂”も。いろいろ使えることが増えたから」と感嘆すると、佐野は、「プライベートで自分で使わないよ」と苦笑い。一方で、「反応はしちゃう」と明かし、「“好きすぎて”って、みんなめっちゃ使うのよ。“○○すぎて”とか言うと、俺に言ってんのかな? って。めっちゃ見ちゃう」と困りごとを明かした。

また、街中で「○○すぎて」と声をかけられれば、「ちっちゃい声で、“滅! ”って言うけどさ」という佐野。しかし、「俺に言ってたらいいよ」と前置きしながら、「職場とか、こういう2人のときに、“○○すぎて”って言われるのが、なんかちょっと違う」と、ふとした会話に出てくる“○○すぎて”にも思わず反応してしまうそう。「全部無視するから」とキッパリ語ると、「印象下がるよ?」とツッコまれ、「下がっても無視したい。そんなに言いたくない」と乱用したくない様子で本音をもらしていた。

【編集部MEMO】
YouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』は、俳優でM!LKのメンバーとしても活動する佐野勇斗の公式チャンネル。旅行や料理、家族や友人との日常、仕事の舞台裏など飾らない素顔を届けている。

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