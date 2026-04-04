「夫が亡くなったとき……」タレントの小島瑠璃子が、かまいたち・山内健司とのエピソードを明かした――。

小島瑠璃子

小島瑠璃子、かまいたちは「どっちも優しい」

昨年2月に夫が急逝したばかりの小島。1日に更新されたYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』で、「1年ほど前に、夫が亡くなったとき、私の周りの方が、連絡しない気の使い方をしてくれる人と、すぐ連絡をくれる心配の仕方をしてくれる人がいて」と当時を回想。続けて、濱家隆一と山内に向け、「濱家さんは、ちょっと落ち着いたころに連絡をくださった。山内さんは本当に即。どっちも優しい」と感謝を伝えた。

また、すぐに連絡をくれた山内について、「誰よりも早かった。報道が出てザワザワってなって、なんだなんだ? ってなってるときに。もう忘れられないですね」と前置きしながら、「“こじるり、とにかく踏ん張れよ”って一言」と回顧。「“どう考えても大変だし、しんどいけど、とにかく今は踏ん張れよ”っていうのをくれて。本当にそうだなと思って。私が今やるべきことは、踏ん張ることなのかと思ってこらえたんです」と山内の言葉が励みになったと打ち明けた。

小島の話を終始照れくさそうに聞いていた山内が、「そういうとこがあるからな～。すぐ連絡しちゃう。浜崎あゆみさんにも、“ボンボンドロップシール買える知り合いいないですか?”って連絡しちゃったから」とおどけて笑わせると、相方の濱家は、「明らかな照れ隠しええわ!」とツッコみ。一方で、「お前ホンマ、意外にそういうとこあんねん」「山内はそういうヤツやねん」と称賛し、小島も、「あったかいんですよね。本当に」としみじみ振り返っていた。

視聴者からは、「いい言葉。泣けちゃった。山内最高」「踏ん張れよの言葉は響きました」「山内さんの優しさが垣間見れて嬉しい」「照れずに山内さんの良いところを良いって褒めれる濱家さん好き」「改めてかまいたちさんを好きになりました」「こじるり大変だっただろうけど、元気そうでよかった」など、さまざまな反響が寄せられている。