お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が29日、公式YouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』に出演。若手時代に叱られたエピソードを披露した。

“あんま怒らなさそうな人”の予想外の反応

「あんま怒らなさそうな人が怒ったのが印象に残ってる」と語りはじめた濱家。デビューしたてのころ、先輩の笑い飯・西田幸治とジャルジャル・後藤淳平、福徳秀介の4人で飲みに行ったと言い、「2軒目でバー行って。みんなでちょっとしゃべって、西田さんが“先帰るわ”って」と多めにお金を置いていったという。その後、西田のお金で会計を済ませたが、「小腹が空いた」と言うジャルジャルの2人と焼肉店に行くことに。焼肉を食べ終え、「後藤さんと福徳さんが、“西田さんのお釣りあったやんな?”って。“それでここも払おうか”みたいな」と振り返った。

お釣りを預かっていた濱家は、「ええっ? それって大丈夫なんですか?」と不安に思うも、ジャルジャルの2人は、「いやまあ、それは先輩のあれやから……」とのらりくらり。翌日、西田にお釣りと領収書を渡しに行くと、「焼肉屋の領収書を見て、“これ何?”って。俺は、後藤さんと福徳さんが、ああ言うたから。芸人の世界ってそういうもんなんやと思って」と予想外の反応にヒヤリ。「焼肉を食べに行かせてもらいました」とお礼を言うも、「西田さんが5秒ぐらい止まって、“それはアカンやろ。それは関係ないやろ”って」ととがめられたことを明かした。

「1年目か2年目のときやったから、めちゃくちゃドキッとした。“なんやねん!”とは言わへんかったけど。“後藤さんと福徳さんが……”とか言って、“なんやそれ”って笑ってはったけど。一瞬ピリッとなったな」と回顧した濱家。この出来事をジャルジャルの2人に報告したが、「ヘラヘラしてた」と打ち明け、「昔からするやろ? イタズラばっかり」と苦笑い。相方の山内健司も、「イタズラ多かった」と同調すると、「今もするからな。俺らが漫才してたら、袖まで来て、俺らを笑かそうとしてきたり。21年目やで(笑)」と直近のエピソードもぶっちゃけていた。

コメント欄には、「ジャルジャルやな～笑」「エピソードが可愛すぎるw」「ジャルジャルってずっと少年なんだな」「笑かしにくるなんて、めっちゃ仲良しなコンビ…」「いつまで経ってもジャルジャルで本当に好きw」などの反響が寄せられている。