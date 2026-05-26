「ビックリしてんけど……」お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が、新大阪駅での出来事を明かした――。

「目立ちたくないから、1番奥のカウンター席に」

14日に更新されたYouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』では、ゴールデンウィークの話題に。子供のサッカー大会やお祭りを楽しんだという山内だったが、「大阪で仕事やった帰り、ちょっと予定より早く終わったやん?」と大阪での仕事を回想。乗車予定だった新幹線の時間よりも、1時間半前に新大阪駅に着いてしまい、「乗車変更して帰ればいいやと思って。改札に向かったら、まったく空きがなくて……」とゴールデンウィーク中の混雑で、時間の変更ができなかったと語った。

山内は、「マクドナルドに行って、時間潰そうと思って。目立ちたくないから、1番奥のカウンター席に座って」と明かしたが、「外に向かった席の向こう側が、歩道橋やってん。ビックリしてんけど、歩道橋に列できて、写真ずっと撮られて……」と盗撮されたことを吐露。カウンター席は外の歩道橋に面していたため、通行人に気づかれてしまい、「1人がずっと撮るから。“えっ? 誰? なになに?”ってなって。パッと見たら、山内がコーラ飲んでるみたいな」とぼやくと、相方の濱家隆一は大笑いだった。

「それが絶え間なく続いて……。でも、ほかの席はもう埋まってたから。なるべく下向いてコーラ飲むねんけど。窓ガラスの向こう側ではずっと、“おいおい!”“あれ、山内山内!”みたいな」と苦々しく振り返った山内。「やめてくださいって言っても、窓やから声聞こえへんし。ジェスチャーでこんなんも、感じ悪いし」と手で追い払うような仕草をしながら、「それを動画で流されても嫌やし……。1時間、結構写真撮られてたな」とひたすら耐えるしかない状況に苦笑していた。