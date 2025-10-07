お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が9月29日、公式YouTubeチャンネル『かまいたちチャンネル』に出演。あおり運転に遭った過去エピソードを打ち明けた。

「信号で止まったタイミングでバックミラー見たら…」

「車の免許取ってすぐのとき、当時付き合ってた彼女と城崎温泉に行こうって」と回顧した山内。レンタカーを借りて運転していたが、「免許取ったばっかりで、下手なわけよ。安全運転でゆっくり行ってて」と話しつつ、高速道路の入口でモタモタしてしまったという。「あれかな? と思って、指示器出して。あっ! 違うわ! って曲がるのやめたのよ。そんなグーンとかじゃなくて。一瞬、指示器を出して、ちょっと曲がって指示器を止めた」と振り返った。

すると、すぐ後ろのトラックから激しくクラクションを鳴らされ、「曲がらへんかったから、腹立ったのか。今で言うあおり運転みたいな感じで」と吐露。どうすればいいかわからず、無視して運転していたが、「信号で止まったタイミングで運転手の人が。バックミラー見たら、高い運転席から降りて、ブワーッて走って来て。俺の運転席をドンドンドン! って」「開けろ! みたいな。えー……ってなって。開けたらヤバいんじゃない? って」と恐怖の瞬間を明かした。

観念して車の窓を開けると、トラックの運転手にドアを開けられ、カギも奪われ、「お前! 指示器出して何やめとんねん! 危ないやろ!」と怒鳴られたという山内。しかし、車内に置いていたレンタカーの書類を見た瞬間、「ここらへんのヤツちゃうんか?」と聞かれ、とっさに山内は、「あの……、島根から……」と訛りを交えてポツリ。“道に迷った田舎もん”という設定にしたところ、運転手に、「田舎と違って交通量が多いから、危ないで。気つけや」と言われ、解放されたという。

「めっちゃ明らかに怒るテンションが下がった。若いイキったやつじゃなくて、本当に道がわかんない田舎もんが、レンタカー借りてるんだなってなったから。怒りがすごい静まった」と事の顛末を明かした山内。「あれは怖かった」を連呼しながら、「俺が指示器出して行かなかったのが悪いねんけど。それであんなに怒るんやって」「俺をスタートに渋滞になってるわけやん? それでも、運転手の人は動じず、ずっと言ってたから。島根でよかった、ホントに」とぼやいていた。

コメント欄には、「めっちゃ笑いましたwww」「いたたまれない。面白すぎる笑」「エセ島根訛りおもろすぎて吹いた」「山内さんはほんとに修羅場経験しすぎ笑」「えー…が出たら神回率高いよね」などの反響が寄せられている。