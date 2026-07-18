「あのときの言葉がなければ、俺は今いない」お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが、島田紳助さんの“金言”を明かした――。

クロちゃん

「本当に紳助師匠のおかげ」と感謝

クロちゃんは、9日に更新されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。“お世話になった先輩”を問われると、島田さんとダウンタウン・松本人志を挙げ、「やっぱり自分の分岐点。一番最初の恩師」と回想。あるとき、トーク番組『松本紳助』に呼ばれ、「オーディション受けても、“ちょっとよくわかんないよね”とか言われてたのが、紳助師匠と松本さんが“おもろい!”って言ってくれた」という。その後、再びオーディションを受けると、「同じディレクターが、“わぁ! 会いたかったんですよ～! 写真撮っていいですか?”って」と劇的な変化を明かしつつ、「1～2カ月前はボロクソ言ってましたよね……? と思いながら」と苦笑した。

また、元々アイドル志望だったクロちゃん。当時は、お笑いのことがまったくわからず、「スベってずっと泣いてて……。もう辞めたいなと思ってた」と吐露。そんなとき、島田さんとプライベートで話す機会があり、「お前らみたいなんが普通にガッと来ても、俺は何とも思わない。だけど、死ぬ気でかかってくるヤツは、“おっ”って思うな」と言われ、「俺、1回スベっただけで、もうやりたくない! って泣いてたけど。死ぬ気じゃなかったなぁと思って……」と反省。「死ぬ気で本気でやってみようと思って。1回スベッても、2回3回4回間髪入れずにやったら、ちょっとウケたりしたから。そしたら変われたから、本当に紳助師匠のおかげ」と感謝を語った。

そんな島田さんについて、クロちゃんは、「今ではそんなに会えてないけど……。あのときの紳助師匠の言葉がなければ、俺は今いないと思う」としみじみ。野球好きだった島田さんは、「剛速球を投げたとしても、いつかは打たれる。だから、毎年毎年0.1ミリずつ方向を変えていけば、いつまでも打たれない」とも話していたそうで、「芸人も“なんだよー!”とか言ってたのに、スカし芸に変えたりするとうまくいかないじゃん? だから、元々持ってるものから変えすぎちゃダメかなって。変えずに自分のスタイルでやってたほうがいいなと思って、俺は基本的に変わらないようにしてる」と現在にいたるまでその言葉を大切にしている様子だった。