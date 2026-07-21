20日、都内で『ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN5 浪速の超復活祭り』 対戦カード発表会見が開催された。

（発表された対戦カード）
ラジャブアリ・シェイドゥラエフvs.AJ・マッキー

朝倉未来vs.青木真也

カルシャガ・ダウトベックvs.平本蓮

斎藤裕vs.YA-MAN

ヴガール・ケラモフvs.高木凌

ホベルト・サトシ・ソウザvs.野村駿太

冨澤大智vs.ドンマイ川端

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