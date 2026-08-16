「“頼んだら値段を教えられます”みたいに言われて……」お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆が、銀座の高級キャバクラをはじめて訪れたときのエピソードを語った――。

「“おい! これぼったくりじゃないの?”とか言ったっておかしくない」

7日に更新されたYouTubeチャンネル『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】』にゲスト出演した渡辺。数年前に、モグライダー・芝大輔を連れて、「銀座デビューを飾った」と話すと、芝は、「俺、オレンジジュース2杯しか飲んでないの。160万払ったんだよ」とぶっちゃけ。あまりの高額会計に、永野は、「ええ～!?」と思わず倒れ込み、「ごめん! 桁が1個違った……」「ぼったくりじゃないよね……?」と驚がくの表情を浮かべた。

3時間弱の滞在だったが、芝は、「シャンパンを2本ぐらい入れてんだよね。それが1本何十万ずつ」と吐露。また、渡辺によると、シャンパンのメニュー表には金額が記載されていなかったといい、「“頼んだら値段を教えられます”みたいに言われて。何? どういうこと? って。“これ大丈夫だよ”って言われて頼んで、1本目来たのが30万。意味わかんないでしょ(笑)? それをみんな飲み干しちゃって、女の子が」と笑いながら話した。

芝は、「この人が偉いのがさ、160万ってなったときに、“おい! これぼったくりじゃないの?”とか言ったっておかしくないじゃん。店行く前にATMで下ろした金じゃ足りないはずなのよ」と話し、「カード会社に電話して、何桁かの番号言われて。そこからババーッとやって、払うだけ払って。嫌な顔もせず」と回想。店にいる間、渡辺は終始堂々と振る舞っていたが、「エレベーターが閉まるまで、“ありがとう”って手を振ってて。チーンって閉まってから、“おい! どうなってんだよ!”って(笑)」と明かした。

高額会計でも慌てなかった渡辺に、永野は、「カッコいい～!」「さすがですね」と声を上げ、芝も、「やっぱスターよ」と感嘆。「1階に着くころには、本人も笑ってるから」「そんな人いないもん。周りで」と尊敬のまなざしを向けると、渡辺は、「何したかも、まったく覚えてねーからなぁ」と照れ隠し。最後は、「今度一緒に行きましょう。永野さん」と誘い、永野が、「行きましょう! 行きましょう! 3人で割り勘で」とノリノリで返すと、「大丈夫。私が出しますから」と胸を張って応えていた。

視聴者からは、「隆さんかっこよすぎて笑う」「やっぱり渡辺さん激シブ」「昭和の銀幕スターみたいな会話だなw」「カッコイイなあ芸能人だね」「めざせ令和の松方弘樹」「私が出しますは隆さんかっこよすぎる」などの反響が寄せられている。