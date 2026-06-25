「あれはヤバかったです。危なかったです」お笑いタレントの宮川大輔が、日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ!』の過酷なロケについて語った――。

宮川大輔

「前見たらつま先があったんで、よかった～って」

同番組の“お祭り男”として、2007年から現在まで、世界のお祭りで体を張ってきた宮川。20日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』では、はじめてのロケを振り返り、「スタジオで全然ウケてなくて……。死ぬほど面白くないVTRやった」と苦笑いで回想。「ロケなんかちゃんと1人でやったこともなかったんで。ホンマ、脂汗がブワーッ出てきて」とショックを語りつつ、共演者の出川哲朗に、「次あったら、頑張らないとね」と励まされたと明かした。

その後、2度目のオファーがあり、宮川は、「体を張ったことをしよう!」と決意。“お祭り男”として、世界の過激なお祭りにチャレンジしてきたが、「チーズ転がし祭り……。あれは、もうやったらあきませんね。“死ぬ!”って思いましたもん」と吐露。イギリスの「チーズ転がし祭り」は、チーズを丘の上から転がし、参加者が急斜面を転がるように追いかけるお祭りで、毎年多くのケガ人が続出。「最初は行けるかなと思うんですけど。途中から、もう足がついて来ない。ほんなら、もうグルングルン回って。叩きつけられるときに、体がバリバリって。“アカン! 死ぬ!”と思って」と危険なレースを振り返った。

「もう足が、裏向いてると思ったんです。痛すぎて……。裏向いてるやん! 足! と思って、前見たらつま先があったんで、よかった～って」とゴール直後の心情を明かした宮川。結果は、驚異の2位を勝ち取り、「“おめでとう”って言われて。2位～!? みたいな」と話すと、関根勤は、「もう勝つ気だもんね。ずっと。あれがすごいね」と感心しきり。宮川は、「ちょっとでも躊躇したら、ホンマに大ケガする。だから、思いっきり行ったれ! みたいな」と返しながら、「でも、チーズ転がし祭りは、思いっきり行きすぎましたね。あれはヤバかったです。危なかったです」と改めて恐怖を語っていた。