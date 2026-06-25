「あれはヤバかったです。危なかったです」お笑いタレントの宮川大輔が、日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ!』の過酷なロケについて語った――。
「前見たらつま先があったんで、よかった～って」
同番組の“お祭り男”として、2007年から現在まで、世界のお祭りで体を張ってきた宮川。20日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』では、はじめてのロケを振り返り、「スタジオで全然ウケてなくて……。死ぬほど面白くないVTRやった」と苦笑いで回想。「ロケなんかちゃんと1人でやったこともなかったんで。ホンマ、脂汗がブワーッ出てきて」とショックを語りつつ、共演者の出川哲朗に、「次あったら、頑張らないとね」と励まされたと明かした。
その後、2度目のオファーがあり、宮川は、「体を張ったことをしよう!」と決意。“お祭り男”として、世界の過激なお祭りにチャレンジしてきたが、「チーズ転がし祭り……。あれは、もうやったらあきませんね。“死ぬ!”って思いましたもん」と吐露。イギリスの「チーズ転がし祭り」は、チーズを丘の上から転がし、参加者が急斜面を転がるように追いかけるお祭りで、毎年多くのケガ人が続出。「最初は行けるかなと思うんですけど。途中から、もう足がついて来ない。ほんなら、もうグルングルン回って。叩きつけられるときに、体がバリバリって。“アカン! 死ぬ!”と思って」と危険なレースを振り返った。
「もう足が、裏向いてると思ったんです。痛すぎて……。裏向いてるやん! 足! と思って、前見たらつま先があったんで、よかった～って」とゴール直後の心情を明かした宮川。結果は、驚異の2位を勝ち取り、「“おめでとう”って言われて。2位～!? みたいな」と話すと、関根勤は、「もう勝つ気だもんね。ずっと。あれがすごいね」と感心しきり。宮川は、「ちょっとでも躊躇したら、ホンマに大ケガする。だから、思いっきり行ったれ! みたいな」と返しながら、「でも、チーズ転がし祭りは、思いっきり行きすぎましたね。あれはヤバかったです。危なかったです」と改めて恐怖を語っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。