「とにかく痛くて地獄でした」お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、手術後の様子を振り返った――。

「手術直後に食べれたものも食べれない」「痛くて何も飲み込めない」

鼻中隔湾曲症、肥厚性鼻炎、慢性扁桃炎を治療するため、手術を受けた井口。1日に更新されたYouTubeチャンネル『ウエストランド井口チャンネル』で、退院を報告し、「鼻と喉の同時手術ということですね。え～……地獄でした。本当につらすぎました」と吐露。1週間の入院後、自宅に帰って数日だといい、「まだちゃんとしゃべれてないんですけど。本当にしんどすぎました」と話し、「今度やろうと思ってる人がいたら、同時手術は絶対にやめたほうがいい」と苦笑しながら語った。

手術直後は、「当然痛いし、しんどいし、鼻呼吸できないし、大変なんですけど。そのときは、まだマシだった」という。しかし、「点滴が取れたあとに、今度は口内炎ができて。これがひどくて……」と振り返り、「人生でめちゃくちゃ痛い口内炎のでっかいやつが、口の中に5～6個できた」と回想。「本当に地獄です。何もできません。もう痛くて痛くて、どうにかなっちゃいそうというか。いろいろ諦めかけちゃうぐらいな感じで。しゃべれないし、手術直後に食べれたものも食べれない。痛くて何も飲み込めない」と打ち明けた。

「本当に地獄でした。夜も痛くて痛くて寝れなくて……」「喉は痛み止めを飲むと、なんとかなるんですけど。それ以上に、口内炎がとにかく痛くて地獄でした」と相当つらかった様子の井口。その後、6日に更新された動画では、手術して2週間経ち、「かなり回復しました」と報告。いまだ痛み止めを飲んではいるものの、「声も出るようになって、口内炎も治まって」「やっと普通の生活が戻ってきた」とうれしそうに話し、「前回の動画でかなり心配をかけましたが、順調によくなっております」とファンに伝えていた。

視聴者からは、「井口さんおかえりなさい!」「無理しないでくださいね」「想像だけで辛そうだし痛そう」「お大事にしてください」「引き続きお身体お大事に!」「本来の井口さんに戻ってきてる」前回よりスムーズに話せてますね……!」「まだ鼻声気味ではあるけどすごく回復されましたね、よかった!」「また活躍する姿を楽しみにしています!」などの声が寄せられている。