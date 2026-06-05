「イベント的なこともあると思う」お笑いタレントの明石家さんまが、北中米で行われるサッカー・ワールドカップ2026(W杯)について語った――。

明石家さんま

ジョアン・ペドロの落選を語る

23日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、来月から開催されるW杯の話題に。ブラジル代表に、34歳のネイマールが選出されたことを受け、さんまは、「メッシ(アルゼンチン)は出るわ、ロナウド(ポルトガル)は出るわ、ネイマールは出るわ。ベテラン勢が結構出てくれるんで」と期待大。サッカー界のスーパースターたちが選出された理由について、今年は出場枠が32カ国から48カ国に拡大されたことに触れ、「イベント的なこともあると思う」と話した。

一方、イングランド代表は、今シーズン20ゴールをあげたジョアン・ペドロが落選する事態に。「うまいから選ばれるってことはない」と語ったさんまは、「監督が、誰を中心にサッカーをして、その人と合うプレイヤーから選んでいくわけやから。そこで11人構成するわけやから」「ディフェンスを強化したかったら、ディフェンスのええ選手が集まって。フォワードの選手が1人いなくなるっていうのは、もう当たり前のこと。そのへんは、監督が決めることやから」と淡々と分析した。

改めて、多くのベテラン選手が選ばれた今回のW杯について、「過去のスーパースターって言ったら失礼やけど……。スーパースターが出てくれるっちゅうのはありがたいね」と楽しみな様子のさんま。「ただ、イングランドが若いんで。イングランドのサッカーは見てみたいし、頑張ってほしい」と期待を込めつつ、「結局強いのは、スペインとかブラジルとか。スペインが最有力かもわかりません。あとはフランス。そのへんですね」と優勝候補を予想していた。