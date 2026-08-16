元プロ野球選手の渡辺久信氏が10日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「開幕投手はまさかのあの人!? 西武の全てを知る男、渡辺さんのベストローテーションに注目!!」に出演。監督時代に王貞治氏と“やり合った”過去を振り返った。
渡辺久信氏が当時を回想「ずっと私は敬語で話してました」
監督時代の乱闘について話を振られると、渡辺氏は西武の監督を務めていたときの出来事として、「1回ね、王監督とちょっとやり合ったことがあって」と切り出し、「ちょっとどうしようと思いましたね」と当時の心境を吐露。
その試合では、「1試合でデッドボールを3回当てられたんですよ。同じピッチャーに」と明かし、「もう3発目なんで、行かなしゃあないです」と状況を説明。王氏とのやり取りについては、「ずっと私は敬語で話してました。そりゃ“世界の王”ですから。敬語で『やめてください!』みたいな感じで」と回想した。
一方で、そのあとの王氏とのエピソードも紹介。「やっぱり王さんは人格者、国民栄誉賞ですよね」と敬意を示し、「そのあとにオフに会って、王さんに挨拶に行きました。『すいませんでした。生意気な口を利いて』って言ったら、『いいんだよ、渡辺くん。監督なんだからしょうがないんだよ』って言ってくれて」と振り返った。
最後には「ほんとすごかったですよ。王さんすごいなと思いました」と述べ、あらためて王氏の人柄に感服した様子を見せていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。