元プロ野球選手の渡辺久信氏が10日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「開幕投手はまさかのあの人!? 西武の全てを知る男、渡辺さんのベストローテーションに注目!!」に出演。監督時代に王貞治氏と“やり合った”過去を振り返った。

渡辺久信氏が当時を回想「ずっと私は敬語で話してました」

監督時代の乱闘について話を振られると、渡辺氏は西武の監督を務めていたときの出来事として、「1回ね、王監督とちょっとやり合ったことがあって」と切り出し、「ちょっとどうしようと思いましたね」と当時の心境を吐露。

その試合では、「1試合でデッドボールを3回当てられたんですよ。同じピッチャーに」と明かし、「もう3発目なんで、行かなしゃあないです」と状況を説明。王氏とのやり取りについては、「ずっと私は敬語で話してました。そりゃ“世界の王”ですから。敬語で『やめてください!』みたいな感じで」と回想した。

一方で、そのあとの王氏とのエピソードも紹介。「やっぱり王さんは人格者、国民栄誉賞ですよね」と敬意を示し、「そのあとにオフに会って、王さんに挨拶に行きました。『すいませんでした。生意気な口を利いて』って言ったら、『いいんだよ、渡辺くん。監督なんだからしょうがないんだよ』って言ってくれて」と振り返った。

最後には「ほんとすごかったですよ。王さんすごいなと思いました」と述べ、あらためて王氏の人柄に感服した様子を見せていた。