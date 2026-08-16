「渡部さんをすごいと思ったのが……」お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が8日、自身のYouTubeチャンネル『ナイツ塙会長の自由時間』を更新。アンジャッシュ・渡部建のすごさについて語った。

渡部建

「一瞬でパッて出てくる」ツッコミの瞬発力を絶賛

渡部をめぐっては、お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが7月8日、自身のSNSで名指しで怒りを表明。コンビのYouTubeチャンネルへの渡部の出演依頼をめぐって“行き違い”が生じ、所属事務所のプロダクション人力舎が抗議声明を出す事態となっていた。

その直後、ナイツがパーソナリティを務めるニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』(毎週月曜～木曜 13:00～)に、渡部はゲスト出演。当時を振り返った塙は、「渡部さんがゲストに来たときに、ちょうどそのニュースがあったから。まずなんかボケなきゃなと思ってて」と回想。「渡部さんと打ち合わせなんかしないから。『こういう風にボケます』とか当然言わないから」としたうえで、「向こうも俺がなんか言ってくるだろうなと思ってるじゃん」と話した。

ラジオでは、渡部がXに「大変お騒がせしています」と投稿していたことを受け、塙は「渡部さんのXを見ましたよ。6年前ですよ? 大変お騒がせしてますって、6年前のこと今から言わなくて良くないですか?」と過去の不倫騒動を念頭に置いてイジったという。

これに対する渡部の返しについて、塙は「渡部さんをすごいと思ったのが、普通の人は『6年前のことじゃないからね。そのことじゃないだろ』って普通言って終わるじゃん。あの人すぐ『5日前からあった大変なやつがあるのよ』ってツッコミで言ったのよ」と振り返った。

さらに、「俺が一番ツッコんでもらったら面白い言葉ってそこなのよ。俺は“6年間”っていう数字を出してるわけ。そこに対して『そうじゃないよ』だけだとちょっと弱い」と分析。そのうえで、「この短い間にいろいろあったっていう、“5日間”という数字を出したところが、やっぱこの人すごいなと。打ち合わせしてないから。でも一瞬でパッと出てくる」と、渡部の瞬発力の高さとワードセンスを絶賛していた。