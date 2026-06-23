「みんなの前で約束してしまって……」お笑いタレントの明石家さんまが、サッカー日本代表との交流エピソードを明かした――。

明石家さんま

堂安律の結婚式に出席したさんま「とんでもない豪華な…」

20日放送の日本テレビ系『あす決戦! 日本×チュニジア徹底分析SP!』で、堂安律選手にインタビューしたさんま。同日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)では、「堂安には思い入れがあるし。堂安とは、ご飯に行ったり、いろいろしてるんで」と話し、「堂安が、かわいい言うたらおかしいですけども」と特別な思いを吐露。昨年6月に行われた堂安の結婚式にも出席したが、「ほぼ日本代表がそろったという。もうとんでもない豪華な。あんなことは、まあないらしい」とそうそうたるメンバーに驚いたと語った。

結婚式には、俳優の小栗旬と山田優夫妻も出席。「小栗が、“写真撮りましょうよ”って。“いや、待て。人気的には俺たちやぞ。向こうからお願いされんのを待て”言うて」とエピソードを明かしつつ、「堂安は世界やけど……。やっぱり一応、明石家さんまというプライドもあるしな。“向こうから来るやろ”言うてたら、全然来なかった(笑)」と苦笑い。結局、しびれを切らした小栗が声をかけ、「向こうもその言葉を待っててくれたみたいで。ザッと集まった。俺は、“ええわええわ”言うて、真ん中にいてしまった」とバツが悪そうに振り返った。

また、結婚式では、日本代表と“ある約束”を交わしたという。さんまは、「そういう縁から、今度もし、ワールドカップで優勝したら、俺は帝国ホテルで日本代表を集めて食事会をしなきゃいけないっていう約束を、そこでしてしまって。みんなの前で」と告白。これに、村上ショージが、「その前に、うちらヤンタンの食事会はいつですか?」とツッコむと、「こんな連中と食事会してる場合ちゃうやん(笑)。今、日本代表がワールドカップで頑張ってるからな。優勝したらやで?」と慌てて返していた。