「“俺、相手は誰でもいいから”って言ってて(笑)」お笑いタレントの有吉弘行が、8度目の結婚を発表した“ビッグダディ”こと林下清志氏に言及した――。

有吉弘行

『痛快! ビッグダディ』の思い出

6月24日、自身のブログで、「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました」「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です」と8回目の結婚を報告した林下氏。有吉は、6月28日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「すごいよな」と何度も感嘆。林下氏のインタビューに触れ、「“モテないですよ”って。でも、7回も8回も結婚してさ。“俺、相手は誰でもいいから”って言ってて(笑)」とぶっちゃけ、「当然、ジョークも含めてだろうけど。それぐらい、特に好みとかタイプで、“こういう女性がいい”とかじゃないんだろうね」と推測した。

驚きのニュースに、「いや～たくましいなと思うよ」と感心しきりの有吉。番組アシスタントで、未婚の松崎克俊と新宿カウボーイ・石沢勤を、「それに比べて、ビッグダディなんて61歳で8回だぞ!? すごいよな」とイジりつつ、「やっぱり積極的なんじゃない? 特にタイプもないしさ。チャンスがちょっとあったら」と含み笑いで想像。実は、林下家に密着したテレビ朝日系ドキュメンタリー『痛快! ビッグダディ』のファンだったそうで、「1番最初のころがよかったかな。年末とかに長々と7時間スペシャルみたいなやってたころが、結構観てたな。俺、結構好きで観てたんだけど……」と明かす場面もあった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。