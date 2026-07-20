「俺が心配なのは……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、日本テレビ系『有吉の壁』のレギュラー放送終了で“危惧”していることを語った――。

野田クリスタルが密かに心配していること「次の特番までに…」

野田は、16日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)に出演。過去の放送回で、『有吉の壁』の収録をスムーズに進めるためのアプリを制作したと報告し、「収録も効率がよくなって、芸人もネタに集中できる」と自負。しかし、アプリを作った直後、同番組のレギュラー放送が終了すると聞き、「これはまだ続けていいのか……?」とぼやいていた。

これを受け、番組プロデューサーから、「アプリ開発の話し合いをしようとしていたときは、まだ終わるかどうかわからなかった」「話し合いの最中には、終わることは決まっていた」と釈明があったという。野田は、「特番で続くので、“ぜひともそこで!”ということだったんで。(アプリは)消さなくていいという結論になりました」と安堵しながら、「俺が心配なのは、次の特番までに、このアプリのことを忘れてんじゃねーか?」と心配を吐露した。

「便利なんです! 俺が作ったアプリのことをみんな忘れないで」と必死に呼びかけた野田。相方の村上に、「そもそも特番に呼ばれない可能性もある」と言われると、「逆かもしんない……。“コイツを呼んだら、アプリ使わされるから呼ばない”っていうのもある」と危惧し、「アプリは使わなくても大丈夫です!」と一転。「気まずいアプリ(笑)」と苦笑した村上は、「めんどくさいですね～。プロデューサー的にも、“野田さん、アプリのこと言ってくるかな?”とか。その気持ちがちょっとダルいんじゃない?」とツッコんだ。

また、2人は、同番組のレギュラー放送終了についても言及。野田は、「長い思い出がありましたけど。いい思い出だらけですよ」としんみり。収録は、隔週木曜に行われていたため、村上は、「何も入らなければ、ラジオだけの日になってしまうってことですね。そうなってくると、すごいつらいかもしれない」と話し、「何か他のものが入ればいいですけど……」と空いたスケジュールを心配。一方で、「朝あんだけ早いのって、なかなかないから。6時に集合とか。楽にはなるかもしれない」とちょっぴりホッとした様子だった。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。