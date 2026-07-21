「もったいなさすぎて飾ってんねん」お笑いタレントの明石家さんまが、歌手で俳優・木村拓哉からの“貴重”な誕生日プレゼントを明かした――。

明石家さんま

71歳の誕生日を迎えたさんまに木村拓哉が用意したプレゼント

7月1日に71歳の誕生日を迎えたさんま。18日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、公私ともに親交がある木村について、「俺に誕生日プレゼントくれてんけど……」と言及。「1955年、俺が生まれた年のリーバイスのジーンズを探し当てて」と木村からのプレゼントを明かすと、村上ショージらから、「71年前!?」「すごい!!」と声が上がった。

なかなか手に入らない希少なデッドストック品に、さんまは、「もったいなさすぎて飾ってんねん。ただ、今年の『さんタク』で、はこうと思ってる」と感謝。しかし、木村に、まだはいていないことを伝えると、「ちょ、はいてくださいよ」と言われたようで、「いやいや、もったいないやんって。“もったいなくないですよ。あれ、はいてもらうために……”って。あれ、洗濯できひんのやろ? って。洗濯したら、いたむからな」とやり取りを明かした。

「ものすごい貴重なもんやってわかったから。はかずにもう、ちょっと飾ってある。ちょっと、うちの部屋に」と大切にしている様子のさんま。71年前のデッドストック品ということもあり、ショージが、「色あせてるんですか?」と興味津々で聞くと、「全然。ものすごい綺麗に残ってるから、わざわざ誕プレにしてくれたんやろうけど……。もうとんでもないのよ」と感激しきりだった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。