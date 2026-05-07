「すごく非常に覚えてます」お笑いタレントの有吉弘行が、細木数子さんとの共演エピソードを明かした――。

有吉弘行

「とにかくひな壇から、ヒドいヤジをずっと飛ばしてた」

3日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、占い師・細木数子さんの人生を描いたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の話題に。細木さんとの共演を聞かれた有吉は、「大勢が集められて、指名されて、なんか説教されるって番組があったんです。『ズバリ言うわよ!』かな? それで、ひな壇のほうにいて」と回想。しかし、元々、占いや迷信が大嫌いだったため、「選ばれたいような、選ばれたくないような気持があって……」と当時の胸中を明かした。

また、「とにかくひな壇から、ヒドいヤジをずっと飛ばしてた」とぶっちゃけると、タイムマシーン3号・山本浩司は、「想像つきます(笑)」と苦笑い。収録中に、「何なんだ、それ。絶対当たんねーよ」「何なのそれ。なんか変だよな」とブツブツ文句を言っていたが、「今あんまりあれですけど……。中居くんが後ろ振り返って、“有吉、静かにしろ”って。ヤジがヒドすぎて(笑)」「たまにあるんですけどね。“いい加減にしなさい”って言われる。それは私、すごく非常に覚えてます」と打ち明けた。

細木さんに“指名”されることはなかったため、「対峙はしたことない。まあ、一戦交えたいなとは、まったく思いませんでしたけど」と直接対決はまぬがれたという有吉。中居正広氏には注意されてしまったが、「やっぱり、占い否定派の人とやるところじゃないよね。そこはね。そこはやっぱり、細木先生の説教をおとなくして受けてっていうところだよね」と淡々と話して結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。