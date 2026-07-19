「“これ売れましたよ!”って言ってたら、ちょっと異常すぎるだろ(笑)」お笑いタレントの有吉弘行が、事務所後輩のピン芸人・はっしーはっぴーの“後日談”にコメントした――。

有吉弘行

「これで完全に売れました!」と語っていたはっしーはっぴーだったが…

12日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、「はっしーはっぴーの話題はもう落ち着いたんですか?」と含み笑い。前回放送では、TBS系『水曜日のダウンタウン』で“炎上”したはっしーはっぴーの話題になり、アシスタントでアルコ＆ピースの酒井健太が、心配して連絡したエピソードを披露。“酒井軍団”の一員でもあるはっしーはっぴーは、「これで完全に売れました!」と意に介していなかったと明かすと、有吉は、「この親にしてこの子あり」と苦笑いだった。

この日、はっしーはっぴーの様子を聞かれた酒井は、「まあ、ちょっと元気はなかった」と告白。有吉は、「元気はなかったですか? まあ、じゃあ安心しました。元気ないと聞いて、安心しましたよ」と返し、「あれで、“これ売れましたよ!”って言ってたら、ちょっと異常すぎるだろ(笑)」とツッコミ。酒井によると、「さすがにくらってた」そうで、「まあ、少し反省してね。これが人間の成長につながるだろうと。加減を覚えていくっていう。加減を覚えていくとつまんないって説もありますけど、まあ少し加減も覚えて」と諭していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。