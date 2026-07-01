「正義という刀を振りかざすのは、もうやめようと思って」お笑いタレントの有吉弘行が、歩道でベルを鳴らす人について語った――。

有吉弘行

「“歩道チリンチリンおじいさん”は、もう許してやろう」

6月28日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、自転車の交通ルール厳罰化が話題に。有吉は、「いまだにさ、おじいさんとか、歩道でチリン! チリン! チリン! って鳴らしてくる人いるよね」と吐露。「俺もさ、もめてもいいんだけど。“いや、歩道ですから!”みたいな。もめてもいいんだけど……」と前置きしながら、「“歩道チリンチリンおじいさん”は、もう許してやろうと。俺、最近思ってるもん」と心の内を明かした。

これには、アシスタント陣も、「心が広いですね」とビックリ。有吉は、「なんか大人になったのかも」と照れながら、「絶対それまでだったら、俺、仁王立ちしてどかないもん」と苦笑い。2児の父親になり、「正義という刀を振りかざすのは、もうやめようと思って。融通利かせてあげようと思った。子供抱いてるし」と心境の変化があったようで、「“片手に子供、片手に日本刀”ってわけにはいかないから(笑)」と語ると、アシスタント陣は、「子連れ狼みたいな」「カッコいいですけど」と笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。