「下の子どもが重度の障害がありまして……」お笑いコンビ・ライセンスの井本貴史が、24日深夜に放送されたMBSラジオ『ごぶごぶラジオ』(毎週金曜24:30～)に出演。子どもに重度の障害があることを公表したうえで、番組を一時的に離れることを明かした。

浜田雅功も言及「いろいろ事情がございまして」

番組冒頭、井本は、「あのすみません、ちょっと告知というかお知らせなんですが……」と切り出し、「私事で恐縮なんですが、このたび『ごぶごぶラジオ』を少しお休みさせていただくこととなりました」と明かした。

続けて、「理由としましては、うちの子ども2人いるんですけど、下の子どもが重度の障害がありまして」と告白。「家の方にちょっと時間を使わないといけないというか、大変で。仕事の方を整理させていただこうかなということで、少しお休みさせていただくこととなりました」と報告した。そして、「本当に私ごとで申し訳ないですが、そういう経緯でお休みさせていただきます」と改めてリスナーに伝えた。

番組では、ダウンタウンの浜田雅功が、「先ほどね、ちょっと聞いていただきましたけど、いろいろ事情がございまして。結果、我々が残って頑張ろうということになっていますので、皆さん頑張っていきましょう」と呼びかけていた。

井本は、2012年1月に一般女性と結婚。翌2013年2月に第1子女児、2019年7月に第2子男児が誕生している。