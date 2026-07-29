「すごいすごい」お笑いタレントの明石家さんまが、重盛さと美の“バイタリティ”に感嘆した――。

明石家さんま

「大変なことやと思う」「それをきっかけに…」

2024年に写真集『ANGEL』を自費出版で制作した重盛。さんまは、25日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、「ビックリしたのは、重盛さんは自分で。写真集、自費出版やからね。事務所が売れないでええと思って。“勝手に自分で出せばいいじゃん”言うて」と話し、「おばあちゃんとお母さんと重盛で、写真集を。家族で作って、もうごっそり大儲け」と不屈の精神に感心。同写真集は増刷されるなど大人気となり、「全部、自分に入ってくる。事務所が、ああ～って言うぐらい。家族で自費出版で写真集出して、それが飛ぶように売れるって」と驚きを隠せなかった。

そんな重盛について、アシスタントでモーニング娘。'26の櫻井梨央、弓桁朱琴らは、「いいな～。夢あるな～」と声を上げ、村上ショージも、「顔にやっぱ余裕がありますもんね。すごいですね、ホントに」と感心しきり。さんまは、「夢あるよ。大変なことやと思うねんけども。それをきっかけに、いろいろ当たりだしたらしい。仕事もね」と返し、「すごいすごい。ブランドも立ち上げたりしながら」とバイタリティあふれる重盛を称えた。

また、重盛は、24日配信のABEMA『ダマってられない女たち』にゲスト出演し、同写真集について、「近所のカメラマンさんにお願いして、撮影もお母さんについて来てもらって」と回想。自腹で1,500万円をかけた写真集は、大反響を呼び、サイン会も長蛇の列となったが、「私の事務所の方とか、いい意味で私をいつも過小評価してくださって。“20人ぐらいしか並ばないから、イベントを1時間にしないと行列もできなくて恥ずかしいよ”とか言われて。当日行ったら、2,000人ぐらい並んでくださって……」と明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。