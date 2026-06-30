「そもそも結婚しなきゃいけないの? どうして結婚したいの?」俳優の羽田美智子が、結婚について持論を語った――。

羽田美智子

40代女性が抱える“結婚”に関するお悩みに回答

24日に更新されたYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』では、40代女性のお悩みを紹介。婚活で出会った相手について、「貯金もほぼなく、生活面が気になっていた」が、「結婚したら私が建て直せばいい」と考えていたという。しかし、親に指摘されたことで、結婚生活が不安に。相手と話し合った結果、「結婚は難しい」という結論に至り、「幸せな結婚をしたいが、彼との別れがつらい。新しい出会いもあったが、気持ちが上がらない」と胸中を明かした。

羽田は、「この方を逃したらという気持ちもすごくわかるし、焦る気持ちもあると思う」と寄り添いながら、「私も経験上、同じように“私が何とかできるだろう”って思ったんですね。思ってきたんです」と告白。「“私がちゃんとしてれば大丈夫”とか、“私が一緒に頑張るから大丈夫”と思ったけど……。なかなか人は変えられない。目をつぶりたい気持ちもわかるけど、人は変わらないよ」とキッパリ諭した。

また、「そもそも結婚しなきゃいけないの? どうして結婚したいの?」と問いかけた羽田。「別れられなかったら、結婚しなくて付き合っていたらダメなの? 彼が好きだったら」と提案し、水中カメラマンの広部俊明氏と約6年の結婚生活を経て、離婚に至った経験から「結婚って、やっぱり甘いものではないと私は思う。一度離婚した人間から言うとね。お互いに責任が同等にかぶってくるから。それを覚悟できているのかなって」と自身の考えを吐露。「本当に結婚したいんだったら、“結婚”に目を向けるべき」「ケジメをつけないで次に行くのは、非常に難しい」と語って結んでいた。

視聴者からは、「おっしゃる通り、人は簡単に変わらない」「恋愛は感情、結婚は生活だと思います」「結婚＝幸せじゃないからね」「“結婚しないといけないの? ”という言葉良かったです」「私も羽田さんと同じ意見です」「金銭感覚が合わない人だと苦労するだろうな」などの声が寄せられている。